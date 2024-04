EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 14,18 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 14,18 EUR abwärts. Bei 14,00 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 14,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 510.697 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 72,36 Prozent zulegen. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

