EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 9,87 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 10,13 EUR. Bei 9,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 674.675 Stück.

Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 59,62 Prozent niedriger. Am 24.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 13,68 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 20,90 EUR.

Am 24.04.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 201,31 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,039 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

