EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 23,07 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 23,07 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,86 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 137.821 EVOTEC SE-Aktien.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 22,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Mit Abgaben von 35,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,80 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,67 EUR in den Büchern standen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 29.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

