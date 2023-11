EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 17,15 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 17,15 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 17,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.128 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 15,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 172,20 EUR, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 08.11.2023 gerechnet. EVOTEC SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

