EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 17,74 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.182 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2021 bei 44,94 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 60,54 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2022 Kursverluste bis auf 15,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

