EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 8,50 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 8,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,26 EUR. Mit einem Wert von 8,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 178.087 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 14,77 EUR markierte der Titel am 28.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 73,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,44 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften.

