EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 8,37 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 8,37 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 320.882 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Gewinne von 76,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,776 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

