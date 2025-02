EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag verlustreich

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 8,31 EUR ab.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 8,31 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 8,26 EUR. Bei 8,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.027 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 14,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 77,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 39,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR im Vergleich zu 196,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

