EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 13,86 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,6 Prozent auf 13,86 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 13,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 230.854 Stück.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 9,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 196,28 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Am 08.05.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

