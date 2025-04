EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 5,81 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 5,81 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 5,76 EUR. Mit einem Wert von 5,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 389.730 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 151,85 Prozent. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Abschläge von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,68 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,759 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

