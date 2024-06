EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag freundlich

Kurs der EVOTEC SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 8,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,87 EUR. Bei 8,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 526.244 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 64,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 15,50 EUR angegeben.

EVOTEC SE veröffentlichte am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 208,73 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,157 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

