EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 20,25 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 20,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.505 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 29,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,72 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 26,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

