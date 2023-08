EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,91 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr bei 22,91 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,11 EUR zu. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 22,64 EUR. Bei 22,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.506 Stück gehandelt.

Bei 29,71 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 29,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,80 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 29.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte EVOTEC SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

