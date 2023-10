EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Dienstagmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 17,83 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 17,83 EUR nach. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 17,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 87.012 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 27,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 16,99 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

XETRA-Handel MDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer