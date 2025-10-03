DAX24.363 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

03.10.25 16:10 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 6,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,70 EUR 0,16 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,61 EUR. Bisher wurden heute 246.170 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. 59,70 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 23,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,434 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
