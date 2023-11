EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 17,67 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 17,67 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 209.395 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 27,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 19,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 29.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte EVOTEC SE am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester

Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain