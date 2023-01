EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,44 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 15,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.689 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,21 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 63,42 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 32,67 EUR angegeben.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 159,66 EUR eingefahren.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

