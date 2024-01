EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag im Ausverkauf

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 16,0 Prozent auf 18,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 16,0 Prozent auf 18,00 EUR. Bei 18,00 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,88 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 73.875 Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 15,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag