EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 8,24 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,9 Prozent auf 8,24 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 8,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 632.654 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 79,36 Prozent Luft nach oben. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 62,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 184,89 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

