EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,36 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 8,36 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,43 EUR aus. Mit einem Wert von 8,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.535 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 14,77 EUR markierte der Titel am 28.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 76,67 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 39,47 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

