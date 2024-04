EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 13,96 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,96 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.101 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 75,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 12,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,63 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 196,28 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie ausweisen dürften.

