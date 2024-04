EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag in Rot

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,03 EUR.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 14,02 EUR. Mit einem Wert von 14,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.081 Stück gehandelt.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 74,20 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 10,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie ausweisen dürften.

