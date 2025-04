EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Freitagmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,80 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 5,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,77 EUR aus. Bei 5,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 204.013 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 152,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,68 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,759 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

