EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 17,00 EUR

1,80% Charts

News

Analysen

Um 11:47 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,00 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,12 EUR zu. Bei 16,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.056 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 29,71 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 42,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (14,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 14,83 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 172,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,66 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte EVOTEC SE am 10.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie mit kräftigen Verlusten: EVOTEC von Cyber-Attacke betroffen

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneuert

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images