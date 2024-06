EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Dienstagvormittag zu

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,05 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,05 EUR. Bei 9,08 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.413 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 170,06 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,28 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 9,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,157 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

