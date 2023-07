EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagmittag

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 20,16 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.925 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,37 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 36,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,80 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 164,67 EUR umsetzen können.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

