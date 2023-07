EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 19,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 19,70 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,57 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.824 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 29.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,41 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 172,20 EUR umgesetzt, gegenüber 164,67 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

