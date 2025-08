EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Montagmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 6,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 6,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,01 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223.933 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 34,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,60 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,73 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,451 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC SE-Aktie: Experten empfehlen EVOTEC SE im Juli mehrheitlich zum Kauf

EVOTEC-Aktie zieht an: EVOTEC plant Verkauf von Biologika-Standort in Toulouse an Sandoz

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet