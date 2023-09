So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu

04.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 22,38 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 22,38 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 22,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 95.165 Stück. Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 8,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,87 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an. Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 172,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 172,20 EUR gelegen. Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024. Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie August 2023: Analysten sehen Potenzial bei EVOTEC SE-Aktie EVOTEC-Aktie dennoch in Grün: EVOTEC erneut mit Quartalsverlust TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE bedeutet

