EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 21,86 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 21,86 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,59 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185.380 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 32,30 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,00 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

