EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 17,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,9 Prozent auf 17,40 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,06 EUR. Mit einem Wert von 17,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 182.963 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 14,94 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

