EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 17,18 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 17,18 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,15 EUR nach. Bei 17,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.622 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,26 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 16,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

