EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Nachmittag an

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 17,83 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 17,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.467.279 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,07 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 15,17 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,717 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie geht auf Talfahrt: EVOTEC-Vorstandschef Werner Lanthaler tritt zurück - Geschäftsprognose bestätigt - KI-Partnerschaft mit Owkin

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab