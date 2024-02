EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Abschlägen

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 13,07 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 13,07 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,02 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 13,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 303.469 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,90 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 196,28 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR ausweisen wird.

