EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 8,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,28 EUR. Bisher wurden heute 187.942 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 72,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

