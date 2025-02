EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 8,48 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 8,48 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,50 EUR. Bei 8,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 42.439 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 40,33 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

