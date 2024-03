EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,31 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 13,31 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.366 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 45,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,02 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 2,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsende zu

Schwacher Handel: MDAX gibt nachmittags nach