EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 7,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,2 Prozent auf 7,28 EUR. Bei 7,31 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.736 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 50,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 43,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,762 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

