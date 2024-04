EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 13,71 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 13,71 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,71 EUR aus. Bei 13,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.376 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 78,26 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 8,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. EVOTEC SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

