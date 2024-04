EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Nachmittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 13,73 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 13,73 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 13,71 EUR. Bei 13,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 197.036 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. 78,00 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 8,12 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,90 EUR aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,28 EUR umgesetzt, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagmittag

Schwacher Handel: TecDAX notiert mittags im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben