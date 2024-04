EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 13,89 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 13,89 EUR nach. Bei 13,84 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.269 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). 75,95 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 196,28 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. EVOTEC SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagmittag

Schwacher Handel: TecDAX notiert mittags im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben