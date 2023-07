EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 21,01 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 21,01 EUR. Bei 21,12 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320.061 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,41 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,56 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,80 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,67 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 09.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC SE-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

EVOTEC-Aktie rutscht ins Minus: EVOTEC bekommt 2 Millionen Euro Meilensteinzahlung von Bayer

EVOTEC-Aktie gesucht: Analyst schraubt Kursziel für EVOTEC kräftig hoch