EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Mit einem Kurs von 21,84 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich um 11:42 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,84 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,93 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,65 EUR nach. Mit einem Wert von 21,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 48.534 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 10,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 47,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 172,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 172,20 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

August 2023: Analysten sehen Potenzial bei EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie dennoch in Grün: EVOTEC erneut mit Quartalsverlust

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE bedeutet