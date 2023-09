EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

EVOTEC SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,87 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,87 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,93 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,67 EUR. Bisher wurden heute 7.221 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 10,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

