EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Donnerstagmittag positiv

05.09.24 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 6,06 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 6,06 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,08 EUR. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 264.628 Stück. Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 286,80 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 16,50 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie. Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,08 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden. EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten Hypoport- und SCHOTT-Aktien verlieren: Hypoport und SCHOTT Pharma im MDAX erwartet

