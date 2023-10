EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag fester

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 17,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,50 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 17,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.251 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 172,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Am 12.11.2024 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

