EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,49 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 17,73 EUR. Bei 17,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.163 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 15,38 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 172,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 172,20 EUR.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Minus

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in EVOTEC SE angefallen

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer