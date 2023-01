EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 15,24 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 15,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 216.515 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,78 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,70 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 32,67 EUR angegeben.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 159,66 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images