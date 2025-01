EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 8,59 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 8,59 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,82 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 396.404 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 18,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 69,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,80 Prozent zurück. Hier wurden 184,89 Mio. EUR gegenüber 196,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR ausweisen wird.

