EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Plus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 13,39 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,39 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,42 EUR zu. Bei 13,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 59.958 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 82,59 Prozent zulegen. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 2,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

2022 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,717 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

